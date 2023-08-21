Прокуратура отменила уголовное дело по поводу строительства автобусного кольца на Парнасе

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга отменила уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников СПб ГКУ «Организатора перевозок» по поводу строительства разворотного автобусного кольца на Парнасе. Оно было возбуждено Следственным комитетом РФ по поручению главы силового ведомства Александра Бастрыкина.

Как пишет «Фонтанка», постановление о прекращении дела подписано 21 августа заместителем прокурора Выборгского района. По данным издания, надзорное ведомство, изучив материалы доследственной проверки, пришло к выводу, что дело возбуждено незаконно. Выяснилось, в частности, что в материалах имеется разрешительная документация, включая заключение комитетом по градостроительству и архитектуре о согласовании проектной документации и ордер ГАТИ. Сам контракт также никто не оспаривал. Исходя из этого, прокуратура посчитала доводы следствия о неполноте оценки несостоятельными.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на фоне конфликта вокруг строительства автобусного кольца в районе Парнаса после обращения к нему местных жителей.

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