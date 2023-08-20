Председатель СК поручил проверить жалобу участников «Ленинградского гектара»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с обращением семьи, от которой потребовали вернуть субсидию по программе «Ленинградский гектар», сообщает Информационный центр СК.

О результатах проверки поручено доложить и.о. руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Митяеву. В сообщении говорится, что в приемную председателя в соцсети «ВКонтакте» повторно обратилась жительница Ленинградской области, которая пожаловалась на нарушение ее прав при реализации региональной программы «Ленинградский гектар». Женщина и ее супруг в 2019 году отказались от работы в Петербурге, продали единственное жилье и переехали на участок, полученный по программе, чтобы развивать сельское хозяйство за счет государственной субсидии. Инфоцентр отмечает, что долгое время семья жила без электричества, однако взятые на себя обязательства выполнила. Тем не менее, оператор программы потребовал от фермеров возврата предоставленной субсидии, а обращение в различные инстанции результата не принесли.

«Ленинградский гектар» — региональная программа, о которой было объявлено в 2018 году губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Ее цели — снизить отток населения из отдаленных районов Ленинградской области и поддержать сельское хозяйство. В рамках программы ее участникам предоставляется участок в безвозмездное пользование, а также грант на развитие хозяйства, который выдается на конкурсной основе. Кроме того, участники должны представить бизнес-план и доказать, что имеют навыки работы на земле, видение развития своего дела и способны вести производство. Сумма гранта, выделяемого на приобретение техники, семян, сельскохозяйственных животных (кроме свиней), составляет не более 3 млн руб.

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