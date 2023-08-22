Министр обороны Украины Резников: Киев получит F-16 лишь через 6–7 месяцев

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. По его словам, за это время украинские пилоты должны научиться управлять F-16, а инфраструктура в самой стране будет подготовлена для обслуживания и ремонта западных истребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Алексей Резников

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Я думаю, шесть-семь месяцев — это минимальный срок для поставки F-16. Там очень сложные системы обслуживания, ремонта... Поэтому увидим. Я убежден, что F-16 будут в украинском небе освобождать украинские территории»,— заявил министр (цитата по «РБК-Украина»).

Руководитель украинского военного ведомства уточнил, что срок передачи истребителей Киеву может быть отложен и на более долгий срок, но, как полагает Алексей Резников, «переживать из-за этого не стоит». «Я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что мы получили Patriot вместо 10 месяцев за 10 недель, а артиллерию 155 мм вместо трех месяцев — за три недели»,— добавил глава украинского Минобороны.

Ранее господин Резников заявлял, что украинской армии нужны самолеты, которые могли бы стать элементом противовоздушной обороны и при этом наносить удары по наземным целям. В качестве наиболее приоритетного варианта он называл американский истребитель F-16. Поскольку США производят истребители F-16, для экспорта самолетов другим странам требуется одобрение Вашингтона.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Украина получит американские истребители F-16 через несколько месяцев. На прошлой неделе, по данным Reuters, США официально одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны будут заниматься обучением украинских пилотов. Знание ими английского языка является одним из условий поставки истребителей, отметил Пентагон.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов