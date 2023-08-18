Глава МИД Дании подтвердил получение разрешения от США отправить F-16 Украине

Дания получила от США разрешение передать Украине истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов, которую страна проводит совместно с Нидерландами. Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ларс Лёкке Расмуссен

Фото: Aly Song, Reuters Ларс Лёкке Расмуссен

Фото: Aly Song, Reuters

Ранее об одобрении США передачи Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сообщило Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам собеседника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запрос одобрен.

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали нашим коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий»,— сказал господин Расмуссен Датскому радио (DR).

На уточняющий вопрос журналистов, значит ли это, что Дания собирается скоро поставить F-16 Украине, министр сказал: «Это означает, что барьера для того, чтобы сделать, это больше нет. И вместе с нашими союзниками мы сейчас выясняем, каким может быть следующий шаг».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинской армии нужны самолеты, которые могли бы стать элементом противовоздушной обороны и при этом наносить удары по наземным целям. В качестве наиболее приоритетного варианта он называл американский истребитель F-16. Поскольку США производят истребители F-16, для экспорта самолетов другим странам требуется одобрение Вашингтона.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Украина получит американские истребители F-16 через несколько месяцев. В Белом доме утверждали, что поставка планируется до конца года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева