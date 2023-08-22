Le Temps: Украина закрыла западным журналистам доступ в прифронтовую зону

Украинское военное командование фактически запретило почти всем иностранным журналистам находиться в прифронтовой зоне, сообщает швейцарское издание Le Temps. Причиной этого называется высокий уровень потерь среди личного состава, либо подготовка украинской армией новой наступательной операции.

«Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, журналисты не имеют личного письменного разрешения от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такие меры могут быть связаны с тем, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои идут с многочисленными жертвами, а украинские военные пока не смогли прорвать российскую оборону»,— отмечает издание. При этом оно отмечает, что заранее представителей иностранных СМИ о запрете на доступ на линию боевого соприкосновения не предупреждали.

Сотрудник пресс-службы одного из украинских ведомств предположил, что причиной запрета на доступ представителей зарубежных СМИ в прифронтовую зону могла стать подготовка новой крупной операции, детали которой пока держатся в тайне. По мнению собеседника Le Temps, Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели из-за опасений, что приход зимы и осадки осложнят ситуацию на фронте.

Масштабное контрнаступление украинской армии началось в июле нынешнего года. Западные СМИ отмечают, что ВСУ в ходе наступательных действий не смогли добиться больших успехов. Украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов