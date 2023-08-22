Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что он был вынужден приостановить все операции в России, чтобы избежать санкций. Это решение приняли несмотря на то, что Россия входит в БРИКС .
Дилма Руссефф
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... С этим приходится считаться»,— заявила госпожа Руссефф в интервью газете Financial Times.
Сегодня, 22 августа, в ЮАР стартует саммит БРИКС, он продлится до 24 августа. От России на мероприятие приехал Сергей Лавров. Он говорил, что в центре внимания саммита будет повышение роли нацвалют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала Нового банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС.