Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что он был вынужден приостановить все операции в России, чтобы избежать санкций. Это решение приняли несмотря на то, что Россия входит в БРИКС .

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дилма Руссефф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... С этим приходится считаться»,— заявила госпожа Руссефф в интервью газете Financial Times.

Сегодня, 22 августа, в ЮАР стартует саммит БРИКС, он продлится до 24 августа. От России на мероприятие приехал Сергей Лавров. Он говорил, что в центре внимания саммита будет повышение роли нацвалют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала Нового банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС.

Лаура Кеффер