CNN: Трамп 24 августа сдастся властям по делу о попытке повлиять на выборы

45-й президент США Дональд Трамп намерен явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) в четверг, 24 августа, сообщили источники CNN. Как утверждает телеканал, политик планирует «сдаться в тюрьму и пройти процедуры». День был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис и адвокаты Дональда Трампа ранее смогли согласовать соглашение о залоге. Его сумма составит $200 тыс. Соглашение также предусматривает запрет запугивать других обвиняемых, свидетелей и потерпевших, в том числе в соцсетях.

Дело в штате Джорджия стало для господина Трампа уже четвертым за последнее время. Его обвиняют в попытке повлиять на результаты голосования 2020 года. 45-й президент, как утверждается, призывал местных чиновников найти недостающие ему голоса. Дональд Трамп отрицает вину. Обвиняемые по делу должны явиться в тюрьму до пятницы, 25 августа.

Подробнее о рисках этого уголовного дела — в материале «Ъ» «В четвертый раз не Дональд Трамп».