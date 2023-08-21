Пропавшую два дня назад в Анапе девочку нашли живой

Пропавшую в Анапе 9-летнюю Камиллу Одамбаеву нашли живой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сейчас с ребенком работают полицейские. После осмотра у врача девочку передадут законному представителю.

Ребенок обратился к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Тогда женщина сообщила о девочке в ОМВД по Анапе. На место нахождения ребенка оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска, отдела по делам несовершеннолетних полиции Анапы и представители следственного комитета.

Ребенок пропал 19 августа. Девочка вышла во двор дома, а через некоторое время убежала с площадки. К ее поиску были подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры краевого отряда «Лизы Алерт». После двух дней безуспешных поисков следователи в Анапе возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Татьяна Ручкина

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