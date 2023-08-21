Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина победила на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии и выиграла Кубок мира. Победу россиянка одержала белыми фигурами во второй партии тай-брейка (партия с укороченным контролем времени). Бронзовые призером соревнований стала украинка Анна Музычук.

Завершившиеся ничьей первая и вторая партии финала состоялись 19 и 20 августа. В итоге Горячкина выиграла со счетом 2,5:1,5.

24-летняя Александра Горячкина — двухкратная победительница женского Кубка России (2012, 2015), чемпионка России (2015, 2017, 2020). 20-летняя Нургюл Салимова — чемпионка Болгарии (2017). Победительницы турнира гарантировали себе место в турнире претенденток.

Шахматный турнир, который проходит с 29 июля по 25 августа, организован по олимпийской системе. Три лучших игрока квалифицируются в турнир претендентов 2024 года. В Кубке мира среди женщин в стартовом списке было 103 участницы. Общий призовой фонд турнира — $1,8 млн. Белорусы и россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

В феврале 2023 Федерация шахмат России на фоне санкций перешла в Азиатскую федерацию. Федерация шахмат Украины перед турниром в Баку рекомендовала не пожимать руки россиянам.

О турнире читайте в публикации «Ъ» «Магнус Карлсен охотится за последним трофеем».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...