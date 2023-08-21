Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина победила на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии и выиграла Кубок мира. Победу россиянка одержала белыми фигурами во второй партии тай-брейка (партия с укороченным контролем времени). Бронзовые призером соревнований стала украинка Анна Музычук.

Завершившиеся ничьей первая и вторая партии финала состоялись 19 и 20 августа. В итоге Горячкина выиграла со счетом 2,5:1,5.

24-летняя Александра Горячкина — двухкратная победительница женского Кубка России (2012, 2015), чемпионка России (2015, 2017, 2020). 20-летняя Нургюл Салимова — чемпионка Болгарии (2017). Победительницы турнира гарантировали себе место в турнире претенденток.

Шахматный турнир, который проходит с 29 июля по 25 августа, организован по олимпийской системе. Три лучших игрока квалифицируются в турнир претендентов 2024 года. В Кубке мира среди женщин в стартовом списке было 103 участницы. Общий призовой фонд турнира — $1,8 млн. Белорусы и россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

В феврале 2023 Федерация шахмат России на фоне санкций перешла в Азиатскую федерацию. Федерация шахмат Украины перед турниром в Баку рекомендовала не пожимать руки россиянам.

О турнире читайте в публикации «Ъ» «Магнус Карлсен охотится за последним трофеем».

Мария Федотова