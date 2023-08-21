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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Эрдоган обсудит с кабмином предполагаемый визит Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию обсудят на заседании турецкого правительства под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в администрации президента Турции.

Однако источник ТАСС в Анкаре назвал маловероятным встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на территории Турции. При этом, по словам источника, «если будет повод и соответствующие условия», президент Турции приедет в Россию.

Вместе с тем, в Анкаре рассчитывают, что встреча пройдет на их территории. О том, что встреча может пройти в том числе в Турции, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он подчеркивал, что место еще не выбрали. В случае, если Владимир Путин приедет в Турцию, это будет его первый визит в страну—член НАТО с момента начала военной операции на Украине.

Ранее главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч говорил, что Анкара и Москва все еще обсуждают возможный визит Владимира Путина. Президент Турции рассчитывает, что встреча пройдет в августе.

14 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники сообщала, что Владимир Путин посетит Анкару с визитом «в ближайшие дни». Точные сроки визита не называли. Другие СМИ писали, что лидеры двух стран встретятся в конце августа—начале сентября.

Анастасия Ларина

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