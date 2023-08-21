В Панинском районе Воронежской области выявлен очаг сибирской язвы

Очаг сибирской язвы выявили в Панинском районе Воронежской области. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября включительно.

Режим ЧС введен указом губернатора, сообщила администрация района во «ВКонтакте». «В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага»,— говорится в сообщении администрации.

Для населения введен ряд ограничений. Запрещено посещать территории посторонними лицами, перемещать восприимчивых животных, проводить убой восприимчивых животных, вывозить продукты убоя и молока, готовить и вывозить корма, охотится на восприимчивых животных.

Администрация провела подворный обход населенного пункта в границах очага. Власти обещают, что с утра 21 августа будут работать два санитарно-ветеринарных пункта. Утверждается, что проведен «исчерпывающий комплекс профилактических и эпидемиологических мероприятий в пределах участка распространения инфекции».

Леонид Уварчев