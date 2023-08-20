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Коммерсантъ FM
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Подозреваемого в превышении полномочий главу разведки Словакии освободили из-под стражи

Главу разведки Словакии освободили из-под стражи

Главу информационной службы (разведки) Словакии Михала Алача, задержанного 18 августа по подозрению в создании преступной группы и превышении полномочий, освободили из-под стражи. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры Словакии Зузана Дробова.

«После проведения процессуальных действий Алач был освобожден из-под стражи с согласия прокурора»,— сообщила госпожа Дробова. Ее слова приводит словацкий портал tvnoviny.sk.

Михаил Алач обвинения в создании преступной группы и превышении полномочий отвергает. Он также заявил, что сможет подробнее прокомментировать дело после завершения расследования. Однако уходить в отставку он не намерен.

О задержании господина Алача стало известно 19 августа. Руководителя словацкой информационной службы задержали накануне вечером после того как он сам явился к следователю. По словам адвоката Мариана Бошанского, утром 19 августа следователи провели очную ставку с участием Михаила Алача.

По делу также проходит глава Управления нацбезопасности Словакии Роман Конечный. Следствие утверждает, что господин Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов. Ее целью, по данным правоохранителей, было влияние на ход уголовных расследований. Расследование в отношении господина Конечного касаются подозрений в целенаправленном отстранении от работы неугодных сотрудников.

Милена Костерева

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