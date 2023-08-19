«Локомотив» ставит палки в колеса

В пятом туре чемпионата России по футболу первую осечку допустил «Краснодар», сыгравший на своем поле с «Локомотивом» вничью — 1:1. Теперь он делит лидерство с «Уралом», который одолел в гостях «Балтику» — 1:0. У них стало по 13 очков. На третье место с десятью баллами благодаря победе 2:1 над ЦСКА вышло «Динамо».

Перед главным событием пятого тура, которым будет воскресное противостояние «Спартака» и «Зенита», в чемпионате России состоялись еще два больших матча. На «ВТБ Арене» встретились «Динамо» и ЦСКА. Армейцы после поражения на старте от «Урала» выиграли трижды подряд. Динамовцы тоже поймали волну, победив «Зенит» и «Балтику». И в турнирной таблице команды разделяли лишь два очка.

Не сказать что бело-голубые плохо начали дерби. Атаковали они даже почаще, а Денису Макарову и вовсе представился хороший шанс открыть счет. Но мяч не лег на ногу, и полузащитник «Динамо» запустил его на верхний ярус трибуны за воротами. Зато ЦСКА забил практически с первого захода в чужую штрафную площадь. Кирилл Глебов вывел на удар Максима Мухина. Голкипер Антон Шунин с ним справился, однако нападающий армейцев Антон Заболотный проворно сыграл на добивании, находясь под очень острым углом.

Потом опять атаковали хозяева, снова Макаров оказался на мяче перед воротами и запорол момент, а вот гости чуть не застали врасплох Шунина. Опорник Саша Зделар отважился на сверхдальний удар со своей половины поля, и динамовский вратарь еле успел выловить мяч, уже падавший по высокой дуге в сетку. Кроме того, команда Марцела Лички могла пропустить на стандартах, а центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша так вообще простил ее, когда промазал с близкой дистанции после подачи углового.

По первому тайму красно-синие все-таки были ближе к победе.

Как-то абсолютно не бросалось в глаза то, что они вновь играли без Игоря Акинфеева. С 19-летним Владиславом Торопом в «рамке» армейцы тоже чувствовали себя вполне уверенно, а динамовцы его и не проверяли. Но в дебюте второго тайма проверку ему устроил собственный защитник Кирилл Набабкин. Опытный футболист допустил грубейшую ошибку, которая привела к тому, что Муми Нгамалё выскочил один на один с Торопом и закатил ответный мяч.

Да и в целом после перерыва лучше уже выглядели бело-голубые. Они должны были забивать второй гол, но Макаров продолжал беспечно транжирить моменты. Просто непонятно, как он не попал в открытый створ с шести метров, когда Федор Смолов все сделал для него. Как следствие, затем лучший бомбардир ЦСКА Федор Чалов мог наказать соперника за расточительность. Выручил Шунин.

А в конце матча удача все же повернулась лицом к «Динамо». Левый защитник Дмитрий Скопинцев остро включился в атаку и нанес опасный удар из пределов штрафной, который рукой заблокировал Заболотный. Очевидный пенальти реализовал Смолов, хотя Тороп почти дотянулся до мяча. В самой концовке подопечные Лички упустили еще несколько голевых возможностей, но и победа 2:1 наверняка их удовлетворила. «Динамо» набрало десять очков и опередило ЦСКА, поднявшись на третье место.

В Краснодаре одноименный клуб принимал «Локомотив». Кубанцы, взяв 12 очков в четырех турах, возглавили премьер-лигу. Правда, непосредственно перед матчем их обошел «Урал», который в Калининграде обыграл «Балтику» 1:0 и с 13 баллами стал первым. Исход этой встречи решил гол с пенальти в исполнении Алексея Каштанова.

Железнодорожники имели в багаже только пять очков, тем не менее их, конечно, не стоило записывать в аутсайдеры противостояния с «Краснодаром». И действительно в соперничестве этих команд трудно было кому-то отдать предпочтение, но в середине первого тайма гости прозевали забег в штрафную Сергея Волкова, и их вратарь Илья Лантратов нарушил правила против краснодарского защитника. Арбитр Евгений Кукуляк указал на «точку», а бить отправился штатный пенальтист черно-зеленых Эдуард Сперцян. Однако и он, как выяснилось, не железный. Сперцян промахнулся.

Вместе с тем его промах как-то дополнительно мотивировал хозяев, которые попытались общими усилиями исправить ошибку своего лидера. «Локомотиву» пришлось опуститься назад и в основном заниматься черновой работой, что у него неплохо получалось. До перерыва краснодарцы так ничего особенного и не придумали в позиционном нападении, как и москвичи в контратаках. Но во втором тайме команде Владимира Ивича удалось организовать быстрый гол. После того как Лантратов с трудом парировал неприятный удар Жуана Баши, Ильзат Ахметов добил мяч в пустые ворота.

На этом неприятности для гостей не закончились. Тот же Сперцян со стандарта угодил в перекладину. И в дальнейшем куда более тревожно было в тылу железнодорожников. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов практически не вступал в игру, что, с другой стороны, неудивительно, если судить по тому, как кубанцы в нынешнем чемпионате действуют в обороне. Ранее они пропустили всего один гол. И сейчас все шло к их сухой победе, но на последней минуте матча «Локомотив» с помощью аута доставил мяч в штрафную, и Антон Миранчук роскошным ударом с лета спас свою команду от поражения. Ничья 1:1 позволила «Краснодару» вернуться на первое место, при этом по количеству очков он теперь делит лидерство с «Уралом».

Александр Ильин