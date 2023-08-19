Зеленский сообщил о планах наладить производство шведских БМП CV-90 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По словам господина Зеленского, главной темой разговора будет сотрудничество в оборонной сфере. Он сообщил, что Украина планирует наладить производство шведских БМП CV-90 на своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БМП CV-90

Фото: Jorchr / Wikimedia БМП CV-90

Фото: Jorchr / Wikimedia

«Широкая повестка (переговорного.— "Ъ") дня, но топ-приоритет — оборонное сотрудничество, в частности мощные шведские CV-90. Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 на Украине»,— написал господин Зеленский в Telegram.

CV-90 — шведская боевая машина пехоты. Серийное производство БМП налажено с 1993 года. Швеция планировала передать Украине 50 БМП CV-90 после начала военного конфликта с РФ.

Ранее сегодня, 19 августа, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швецию. Помимо господина Кристерссона он также планирует встретиться с королем Карлом XVI Густавом и спикером парламента Андреасом Норленом.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов