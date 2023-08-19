Новый премьер Нигера отрицает планы сотрудничества с РФ или ЧВК «Вагнер»

Назначенный мятежниками премьер Али Махаман Ламин Зейн утверждает, что его страна не планирует сотрудничать с Россией или с частной военной компанией «Вагнер». Кроме того, он выступил против ухода Франции из страны, несмотря на разрыв сотрудничества в ряде сфер.

Господин Зейн высказал свое мнение в интервью The New York Times. Он «не видел никаких намерений» военных Нигера сотрудничать с Россией или ЧВК «Вагнер». «Не подталкиваете нигерцев к партнерам, которых вы не хотите видеть здесь»,— сказал премьер.

Господин Зейн обвинил французских чиновников в снисходительности, однако хочет, чтобы Франция осталась в Нигере. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали»,— объяснил он. The New York Times приводит не все цитаты господина Зейна и неясно, в каком контексте он говорит о Франции. Сама газета только отмечает, что в Нигере остаются 1,5 тыс. французских военных, которые отказались уходить из страны, несмотря на требование мятежников.

Кроме того, господин Зейн считает, что в будущем придет момент, когда нужно будет провести оценку военного партнерства с США. Однако он приветствовал «чрезвычайно разумную позицию» Белого дома, который призывал к дипломатическому урегулированию.

Премьер также утверждает, что мятежники не планируют причинять вред свергнутому президенту Мохамеду Базуму. Господин Зейн отметил, что в Нигере нет «традиции насилия». Как напоминает The New York Times, в 1999 году президент Нигера был убит военными.

О том, что мятежники обратились к ЧВК «Вагнер», сообщали источники Associated Press. Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Нигерию заявляла, что мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. После военного переворота в стране проходят протесты против присутствия французского контингента. Захватившие власть военные отказываются от сотрудничества с Парижем.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев