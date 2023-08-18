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Коммерсантъ FM
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Ющенко участвовал в создании герба Украины для монумента «Родина-мать» в Киеве

В создании тризуба (основного элемента государственного герба Украины в форме золотого трезубца), который установили на монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР, участвовал третий президент Украины Виктор Ющенко. Об этом сообщил автор проекта скульптор Алексей Пергаменщик.

Фотогалерея

С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтированы советские серп и молот

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Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Смотреть

Как рассказал господин Пергаменщик в интервью изданию «Вести», его мастерская расположена в селе Новые Безрадичи в музейном комплексе «Код Нации», который принадлежит господину Ющенко. По словам скульптора, именно в мастерской он постоянно встречал бывшего президента Украины.

«Я консультировался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, затем в Кабмин, это все согласовали. Я выварил кусок тризуба, который вы сейчас видите, один в один»,— рассказал Алексей Пергаменщик.

Монумент «Родина-мать» расположен на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Открыт в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы, 9 мая.

Работы по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» завершились 1 августа. Герб СССР на щите монумента заменили украинским тризубом 6 августа. Снятый со щита монумента герб отправили в Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Милена Костерева

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