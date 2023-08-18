WSJ: США предупредили Турцию о санкциях против компаний, перевозящих нефть из РФ

Власти США предупредили правительство Турции и частный сектор страны о «весьма реальном риске» санкций за помощь России в обходе ограничений против нее, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник среди дипломатов западных стран. По его словам, Вашингтон продолжает диалог с властями Турции по этому поводу и искренне надеется избежать сценария, при котором придется вводить санкции уже против турецких компаний.

В материале издания отмечается, что у США есть информация о том, что через Турцию в Россию поставляется попавшая под санкционный запрет американская электроника, а российские суда, находящиеся под санкциями, включая те, которые якобы перевозят оружие, заходят в турецкие порты. Кроме того, в Турции функционирует российский «теневой флот», который транспортирует нефть в страны Азии, нарушая установленный ценовой потолок стран G7.

WSJ подчеркивает, что одним из потенциальных операторов «теневого флота» может являться турецкая компания Beks Ship Management. Она после начала военных действий на Украине значительно расширила свой флот и усилила свое присутствие. Компания приобрела 37 судов, включая нефтеналивные танкеры, на сумму более $500 млн, увеличив стоимость своего флота в десять раз. В настоящее время Beks Ship Management владеет 41 судном общей стоимостью $782,61 млн, финансируя приобретение судов через банки Франции, Китая, Японии, Тайваня и Австралии, исключая средства из России.

Американские власти стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против России, но вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона и турецкие компании будут подвергнуты санкциям». По словам собеседника издания, Вашингтон находится в контакте с Анкарой по этому вопросу и информирует ее о последствиях предоставления поддержки Москве.

Ранее Соединенные Штаты также заявили о намерении сделать все для прекращения импорта в РФ западных товаров через третьи страны, в том числе через Турцию. Американские власти также обещают вводить санкции в отношении любых зарубежных компаний, которые помогают РФ обходить санкционные ограничения и осуществлять параллельный импорт.

Кроме того, власти США недовольны категорическим отказом турецких властей от введения санкций против России из-за боевых действий на Украине. По мнению представителей Вашингтона, такие действия Анкары «поощряют» Москву и делают фактически неэффективными усилия стран Запада. В ответ турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил о том, что у Турции особые, развивающиеся отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на растущее давление на Анкару с целью усилить западные санкции против Москвы. По словам президента Турции, Москва и Анкара нуждаются друг в друге во всех возможных областях. Господин Эрдоган также рекомендовал Западу последовать примеру Турции и придерживаться более сбалансированного подхода к России, что было бы, по его словам, гораздо более «удачным подходом». Власти США считают аргументы руководства Турции «несущественными» и полагают, что Анкара в любом случае так или иначе должна присоединиться хотя бы к части санкционных ограничений в отношении России.

О том, как страны Запада борются с поставками товаров в РФ через третьи страны,— в материале «Ъ» «Параллельный импорт санкций».

Александр Кислов