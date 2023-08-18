МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна

МВД внесло в базу розыска журналиста и блогера Карена Шаиняна (признан Минюстом иностранным агентом). Внимание на изменения в базе МВД обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом). Сам Карен Шаинян сообщил изданию, что до сих пор не знает, по какой статье на него завели уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Шаинян (признан иностранным агентом)

Фото: МВД Карен Шаинян (признан иностранным агентом)

Фото: МВД

Из базы МВД следует, что основанием для розыска стало уголовное дело. Однако по какой конкретной статье разыскивают господина Шаиняна, не уточняется. «Я по-прежнему не знаю, в чем суть уголовного дела против меня, знаю только, что оно находится в производстве следственного отдела ОМВД по Мещанскому району. Они не сообщают моему адвокату даже статью»,— рассказал «Медиазоне» журналист.

О том, что в отношении Карена Шаиняна возбудили уголовное дело, стало известно 14 июля. Тогда Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. Как правило, попадание в список свидетельствует о том, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по какой-либо из статей, связанных с экстремистской или террористической деятельностью.

Карен Шаинян ведет одноименный YouTube-канал, который освещает проблемы людей из ЛГБТ-сообщества, живущих в России. Кроме того, господин Шаинян является автором и ведущим программы «За гранью», которая выходит на канале OstWest. По словам журналиста, программа посвящена «действительности и мыслям людей в России за пределами Москвы». Карен Шаинян запустил эту программу после начала военного конфликта между Россией и Украиной.

Милена Костерева