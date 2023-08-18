Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

Пентагон подготовил доклад (.pdf) о состоянии защиты от биологических угроз. В отчете Пентагон указывает, что Россия и Северная Корея поддерживают активные программы создания наступательного биологического оружия.

В докладе говорится, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, продолжают создавать смертельные токсины и патогены, и что «достижения как в синтетической биологии, так и в синтезе пептидов могут позволить государствам разрабатывать широкий спектр новых токсинов».

«Дезинформация по вопросу общественного здравоохранения была очевидна на протяжении всей пандемии COVID-19 и продолжилась после начала Россией боевых действий на Украине в 2022 году»,— говорится в докладе.

Пентагон также указывает, что Россия не полностью признала продолжение советских программ по разработке биооружия, не предоставила доказательств их сворачивания, а также продолжает скрывать биологические исследования двойного назначения.

В обзоре также говорится, что для вооруженных сил США настал решающий момент в области биологической защиты и что они должны действовать быстро и решительно, чтобы справиться с разработкой биологического оружия и другими катастрофическими событиями, включая пандемии. В документе также подчеркивается растущая угроза Ирана и воинствующих экстремистских организаций.

Россия, в свою очередь, обвиняет в разработке биологического оружия США. Два дня назад, 16 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США ведут подготовку к новой пандемии.

Анастасия Ларина