Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном «без предварительных условий»

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий»,— сказал господин Кирби в интервью Kyodo News (цитата по ТАСС). Он добавил, что власти Северной Кореи пока не отреагировали на предложение.

МИД КНДР обвинял США и Южную Корею в доведении напряженности до грани ядерной войны. В августе лидер Северной Кореи заявил, что подготовку Корейской народной армии будут наращивать «в наступательном ключе». Ким Чен Ын также поручил увеличить производство ракет, чтобы обеспечить «подавляющую военную мощь» и быть готовым к войне.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Экспертам ООН не дается групповая работа».

Лаура Кеффер