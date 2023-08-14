Ким Чен Ын приказал нарастить производство ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын 11 и 12 августа проинспектировал работу военных заводов, в том числе завода по производству тактических ракет. Он поручил увеличить производство ракет, чтобы обеспечить «подавляющую военную мощь» и быть готовым к войне, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Ким Чен Ын назвал важной поставленную им «цель резкого увеличения мощностей по производству ракет для удовлетворения потребностей расширенных и усиленных передовых воинских частей». «Качественный уровень подготовки к войне зависит от развития военной промышленности, и на заводе лежит огромная ответственность за ускорение подготовки нашей армии к войне»,— отметил он.

Лидер КНДР прокатился на новой многоцелевой боевой бронированной машине, а также высоко оценил «прогресс в модернизации производственных линий для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня». По его словам, существует «крайняя необходимость» «экспоненциально увеличить» их производство.

«Наша армия должна полностью обеспечить превосходящую военную мощь и твердую готовность вести любую войну в любое время, чтобы противник не осмелился применить силу и был бы уничтожен, если бы он это сделал»,— убежден Ким Чен Ын.

МИД КНДР обвинял США и Южную Корею в доведении напряженности до грани ядерной войны. На прошлой неделе лидер Северной Кореи заявил, что подготовку Корейской народной армии будут наращивать «в наступательном ключе». Он также подчеркнул важность «сильной армии» и призвал «обеспечить более мощные ударные средства для выполнения задачи сдерживания войны».

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Экспертам ООН не дается групповая работа».

Лаура Кеффер