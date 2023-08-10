Ким Чен Ын заявил о подготовке армии КНДР «в наступательном ключе»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании центральной военной комиссии заявил, что подготовку корейской народной армии будут наращивать «в наступательном ключе». Его слова передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Он (Ким Чен Ын) обобщил и проанализировал текущую ситуацию на Корейском полуострове и в его окрестностях, и сделал важный вывод о дальнейшем наращивании военной подготовки Корейской народной армии (КНА) в наступательном ключе»,— сообщило агентство.

Глава Северной Кореи подчеркнул важность «сильной армии» и призвал «обеспечить более мощные ударные средства для выполнения задачи сдерживания войны».

18 марта северокорейская газета Rodong Sinmun сообщила, что за сутки КНДР за сутки около 800 тыс. граждан захотели поступить на военную службу, чтобы «искоренить американских империалистов».

Анастасия Ларина