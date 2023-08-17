Microsoft разрешит удалять больше встроенных в Windows 11 приложений

Американская корпорация Microsoft тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут удалять со своих ПК больше приложений, встроенных в Windows 11. Скачать обновление Windows пока могут только участники программы Insider.

Благодаря очередному обновлению в Windows 11 можно будет удалить приложения «Камера», «Фото», клиента удаленного рабочего стола, а также недавно отключенного голосового помощника Cortana. В Windows 11 есть целый ряд предустановленных приложений, которые нельзя удалить. Они не занимают много места на диске, однако невозможность удаления подобных приложений вызывала недоумение у пользователей. В настоящий момент Microsoft планирует большое обновление Windows в сентябре, вероятно, тогда новые функции станут доступны всем пользователям.

Ранее компания объявила, что в сентябре 2023 года выпустит обновление для Office, в котором шрифт по умолчанию будет заменен с Calibri на Aptos. Также в офисных приложениях станет доступна тема, включающая новые цветовые схемы, контуры и стили.

Евгений Федуненко