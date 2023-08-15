Новый шрифт по умолчанию в Microsoft Office появится в сентябре

Американская корпорация Microsoft объявила, что в сентябре 2023 года компания выпустит обновление для Office, в котором шрифт по умолчанию будет заменен с Calibri на Aptos. Также в офисных приложениях станет доступна тема, включающая новые цветовые схемы, контуры и стили.

Шрифт по умолчанию заменят в Word, Excel, Outlook и PowerPoint. Ранее он назывался Bierstadt. Его создал один из ведущих в мире дизайнеров Стив Маттесон. Он переименовал шрифт в Aptos в честь своего любимого города в округе Санта-Круз в Калифорнии. Aptos выбрали пользователи из пяти предложенных вариантов.

В Microsoft считают, что новый шрифт лучше всего сочетается с другими визуальными изменениями офисного пакета, также он будет лучше смотреться на экранах с высоким разрешением. Новая визуальная тема улучшит контрастность приложений и читаемость документов, также будут увеличены интервалы между абзацами, а в заголовках будет использоваться более крупный и жирный шрифт. Впервые о том, что Microsoft планирует изменить шрифт по умолчанию в Office, компания заявила в июле 2023 года, тогда же она начала тестирование новых изменений.

Евгений Федуненко