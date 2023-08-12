Microsoft отключила голосового помощника Cortana для Windows

Американская корпорация Microsoft объявила, что голосовой помощник Cortana больше не поддерживается в операционных системах Windows в качестве отдельного приложения. Пользователям, пытающимся запустить виртуального ассистента, покажут сообщение об устаревшем приложении.

В компании планируют отключить Cortana для Teams осенью 2023 года, воспользоваться голосовым помощником пока можно также через Outlook Mobile. В компании собираются заменить Cortana инструментом Windows Copilot, который является полноценным ИИ-помощником.

Голосовой помощник Cortana появился в Windows в 2015 году, однако не сумел завоевать популярность. В марте 2021 года Microsoft прекратила поддержку Cortana для мобильных устройств. В марте 2023 года компания представила инструмент Copilot в Microsoft 365: он появился в качестве чат-бота в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. В мае Microsoft анонсировала, что Copilot будет находиться в боковой панели Windows 11, чтобы ассистировать пользователю и выполнять ряд задач за него.

Евгений Федуненко