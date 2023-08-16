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В Белоруссии зарегистрировали образовательную организацию «Группа "Вагнер"»

В реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии появилась компания под названием «Группа "Вагнер"». Как следует из данных реестра, компания планирует заниматься образовательной деятельностью.

Компания зарегистрирована в деревне Цель в Могилевской области 4 августа. Код основного вида деятельности компании — 85590 («прочие виды образования, не включенные в другие группировки»).

К указанному при регистрации коду деятельности относятся: образование, которое нельзя классифицировать по уровням, учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, иностранных языков, ораторского мастерства, выживания и водных спасателей, а также изучение религии, обучение скоростному чтению и работе с компьютером.

22 июля стало известно, что в госреестре юрлиц и ИП Минюста Белоруссии появилось ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Компания также зарегистрирована в деревне Цель в Могилевской области. Согласно регистрационным данным, она планирует заниматься управлением недвижимостью. Владелец компании — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», занимающееся доставкой продуктов питания. В России эта компания была зарегистрирована в 2003 году в Санкт-Петербурге. Ее генеральный директор — основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

После неудачной попытки мятежа часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию. Сейчас они проводят совместные тренировки с белорусскими военными. Президент страны Александр Лукашенко хочет использовать опыт компании для развития контрактной армии. Из-за перемещения части сил ЧВК Польша, Литва и Латвия усилили охрану на границе с Белоруссией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».

Олеся Павленко

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