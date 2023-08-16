«Белгородская ипотечная корпорация» выкупила бизнес-центр за 52 млн рублей

Недостроенный бизнес-центр ООО «Спектр-мед 1» на улице Чапаева в Белгороде продали на торгах с шестого раза. «Белгородская ипотечная корпорация» («БИК») выкупила его за 51,9 млн руб. Информацию об этом разместило на Федресурсе ООО «Межрегионконсалт», действующее по поручению конкурсного управляющего Александра Максименко.

В лот входили земельный участок площадью более 13 тыс. кв. м, два нежилых здания и «товарно-материальные ценности». Его начальная цена составляла 129,6 млн руб.

С начала марта этого года бывший глава «БИКа» и экс-мэр облцентра Антон Иванов находится под стражей. Как считают в Следственном комитете, в 2019–2021 годах по инициативе господина Иванова корпорация выдала несколько займов коммерческим организациям на выгодных для тех условиях. Должники не вернули предприятию 50 млн руб. За неприятие мер к возвращению долга господин Иванов якобы получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. На сегодня экс-чиновнику вменяется несколько эпизодов взяток и превышения должностных полномочий (с.290 УК РФ, ст. 286 УК РФ).

Кроме того, руководителей структуры «БИКа» — ООО «Бик-сити» — заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Руководителю организации Александру Плахтию и его заместителю Олегу Казакову могут вменять хищение 3 млн руб. бюджетных средств, выделенных ООО «БИК-Сити» на строительство домов для многодетных семей в рамках государственных программ.

Ранее недостроенный бизнес-центр на Чапаева выставлялся на торги пять раз — сначала с начальной ценой 384,8 млн руб., затем — 346,3 млн руб. В январе 2022 года имущество за 181,3 млн руб. хотело приобрести ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах ООО «Капитал-строй», но уклонилось от перечисления оплаты. Во втором полугодии 2022 года имущество не удалось реализовать на торгах с начальной ценой 181 млн руб. В марте конкурсный управляющий Максименко объявил аукцион по продаже бизнес-центра за 131,4 млн руб., но и он не состоялся из-за отсутствия заявок на участие, следует из данных Федресурса.

По данным Rusprofile, ООО «Спектр-Мед 1» было зарегистрировано в Белгородской области в октябре 2009 года для деятельности в области здравоохранения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 438 тыс. руб., чистый убыток — 7,8 млн. Его единственным учредителем на тот момент была Мадина (Абубакаровна) Арсамакова. Впрочем, до декабря 2016 года учредитель компании поменялся три раза, банкротом она стала при единственном собственнике Дениле-Султане Магомадове, который с февраля 2018 года числился и как гендиректор.

Арбитражный суд Белгородской области по заявлению столичного ОАО «Генеральный заказчик» признал ООО «Спектр-Мед 1» банкротом в мае 2020 года. Основным кредитором юрлица оказался Московский индустриальный банк с требованиями 995,2 млн руб. Интересно, что до февраля 2019 года президентом банка был Абубакар Арсамаков, согласно Rusprofile.ru. В апреле 2017 года банк и «Спектр-Мед 1» заключили договор уступки прав, в соответствии с которым компания получила права требования по кредитному договору от 1 июля 2011 года к ЗАО «Племенной завод “Разуменский”». За это «Спектр-мед 1» обязалось выплатить банку не позднее 1 июля 2022 года 392,3 млн руб. Также между МИнБом и «Спектр-мед 1» был заключен еще один договор уступки прав (в тот же день — 20 апреля 2017-го) по кредитному договору к «Разуменскому», но по нему компания обязалась выплатить банку уже 602,9 млн руб. Эти суммы погашены не были.

Алина Морозова

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