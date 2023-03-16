Недостроенный бизнес-центр в Белгороде вновь выставили на торги за 131,4 млн рублей

Конкурсный управляющий белгородского ООО «Спектр-мед 1» Александр Максименко выставил на повторные торги в форме публичного предложения недостроенный бизнес-центр компании на улице Чапаева с начальной ценой 131,4 млн руб. В лот входят земельный участок площадью более 13 тыс. кв. м, два нежилых здания и «товарно-материальные ценности». Часть активов находится в залоге у Московского индустриального банка (МИнБ). Заявки на участие принимаются до 25 апреля. Согласно документам торгов, шаг аукциона — 290,9 тыс. руб. Цена будет снижаться каждые пять рабочих дней, пока не достигнет минимальной — 129,7 млн руб.

Недостроенный бизнес-центр уже выставлялся на торги — сначала с начальной ценой 384,8 млн руб., затем — 346,3 млн руб. Но на них не заявился ни один участник. В январе 2022 года имущество за 181,3 млн руб. хотело приобрести ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах ООО «Капитал-строй», но уклонилось от перечисления оплаты. Во втором полугодии 2022 года имущество не удалось реализовать и на публичных торгах с начальной ценой 181 млн руб.

Арбитражный суд Белгородской области по заявлению столичного ОАО «Генеральный заказчик» признал ООО «Спектр-Мед 1» банкротом в мае 2020-го. Основным кредитором юрлица оказался МИнБ с требованиями 995,2 млн руб. Как следует из материалов арбитражного суда, в апреле 2017 года банк и «Спектр-Мед 1» заключили договор уступки прав, в соответствии с которым компания получила права требования по кредитному договору от 1 июля 2011 года к ЗАО «Племенной завод “Разуменский”». За это «Спектр-мед 1» обязалось выплатить банку не позднее 1 июля 2022 года 392,3 млн руб. Также между МИнБом и «Спектр-мед 1» был заключен еще один договор уступки прав (в тот же день — 20 апреля 2017-го) по кредитному договору к «Разуменскому», но по нему компания обязалась выплатить банку уже 602,9 млн руб. Эти суммы погашены не были.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Спектр-Мед 1» было зарегистрировано в октябре 2009 года, а его единственным учредителем на тот момент выступила Мадина (Абубакаровна) Арсамакова. Впрочем, до декабря 2016 года учредитель компании поменялся три раза, банкротом она стала при единственном собственнике — некоем Дениле-Султане Магомадове, который с февраля 2018-го числился и как генеральный директор ООО.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте