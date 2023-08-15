Руководителей структуры белгородской ипотечной корпорации заподозрили в мошенничестве

Свердловский райсуд Белгорода по ходатайству следствия заключил под стражу руководителя ООО «Бик-сити» (принадлежит областной «Белгородской ипотечной корпорации») Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова, сообщили в суде. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

«Известия» со ссылкой на источник пишут, что топ-менеджерам «Бик-сити» могут вменять хищение 3 млн руб. бюджетных средств, выделенных ООО «БИК-Сити» на строительство домов для многодетных семей в рамках государственных программ.

ООО «Бик-сити» зарегистрировано в феврале 2023 года. Уставный капитал — 3 млн руб. Согласно Kartoteka.ru, основной владелец (99,97%) — АО «Белгородская ипотечная корпорация», небольшая доля принадлежит Сергею Фурсевичу.

С начала марта этого года под стражей находится бывший глава «Белгородской ипотечной корпорации» и экс-мэр облцентра Антон Иванов. Как считают в Следственном комитете, в 2019–2021 годах по инициативе господина Иванова корпорация выдала несколько займов коммерческим организациям на выгодных для тех условиях. Должники не вернули предприятию 50 млн руб. За неприятие мер к возвращению долга Антон Иванов якобы получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. К сегодняшнему дню экс-чиновнику вменяется несколько эпизодов взяток и превышения должностных полномочий (с.290 УК РФ, ст. 286 УК РФ).

Владимир Зоркий

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