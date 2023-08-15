Гладков: пострадавший при обстреле Новой Таволжанки мужчина умер в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили о гибели жителя села Новая Таволжанка, пострадавшего в результате сегодняшнего обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины.

«Пострадавший при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого»,— сообщил глава региона в своем официальном Telegram-канале, уточнив, что полученные мужчиной травмы оказались не совместимы с жизнью.

Об обстреле Новой Таволжанки со стороны Украины господин Гладков сообщал в 13:22 мск. Согласно его данным, три артиллерийских мины, выпущенные по населенному пункту, разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. В результате обстрела пострадали двое мужчин.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено более 140 различных снарядов и беспилотников. Наиболее серьезные последствия из-за них произошли в Белгородском районе, где семь населенных пунктов остались без света. 15 августа Вячеслав Гладков и министерство обороны России сообщали о попытке украинских военных атаковать город Шебекино с помощью беспилотника, БПЛА был сбит на подлете к населенному пункту.

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Александр Кислов