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Коммерсантъ FM
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Два человека получили ранение при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины приграничного села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате чего ранены два человека.

По словам господина Гладкова, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. «Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное»,— объяснил губернатор в Telegram-канале. От отметил, что раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено более 140 различных снарядов и беспилотников. Наиболее серьезные последствия из-за них произошли в Белгородском районе, где семь населенных пунктов остались без света. В воскресенье, 13 августа, беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде, что привело к ранению десятилетней девочки. Из-за непрекращающихся атак со стороны Украины в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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