Министр обороны КНДР: ядерная война на Корейском полуострове — вопрос времени

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове стала уже не вопросом вероятности, а вопросом о том, кто и когда ее начнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кан Сун Нам

Фото: KCNA / Reuters Кан Сун Нам

Фото: KCNA / Reuters

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны»,— говорится в обращении Кан Сун Нама к участникам XI Московской конференции по международной безопасности (цитата по «РИА Новости»).

В мае МИД КНДР обвинял США и Южную Корею в доведении напряженности до грани ядерной войны. На прошлой неделе лидер Северной Кореи заявил, что подготовку Корейской народной армии будут наращивать «в наступательном ключе». Вчера, 14 августа, он поручил увеличить производство ракет, чтобы обеспечить «подавляющую военную мощь» и быть готовым к войне. Сегодня, 15 августа, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что собирается продолжать работать над инициативой о предоставлении КНДР гуманитарной помощи в обмен на отказ от ядерного оружия.

Эрдни Кагалтынов