Шойгу назвал Россию и Китай «добрыми соседями и верными друзьями»

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу заявил, что страны поддерживают на высоком уровне контакты по военной линии, проводят совместные учения на суше, море и в воздухе. По словам господина Шойгу, Россия и Китай являются не только стратегическими партнерами, но и «добрыми соседями и верными друзьями».

«Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки — это показывают все мировые каналы и не только — о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе»,— сказал министр в ходе встречи с Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности (цитата по ТАСС).

Глава российского оборонного ведомства отметил, что «Россия и Китай — стратегические партнеры, добрые соседи и верные друзья». В частности, он напомнил о визите в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся в марте. «Лидеры наших стран подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие достигли высшей точки развития за всю историю двусторонних отношений»,— добавил министр.

Сергей Шойгу обратил внимание, что сотрудничество с Китаем идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и «СМОА плюс».

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений, что стало максимумом за последние 20 лет. В июне текущего года вооруженные силы двух стран провели совместное воздушное патрулирование Японского и Восточно-Китайского морей. В июле Москва и Пекин провели в акватории Японского моря военные учения «Север/Взаимодействие», а также совместное патрулирование в Тихом океане.

Милена Костерева