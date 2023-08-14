Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3

Компания Xiaomi представила новое поколение своего складного смартфона — модель Mix Fold 3. На рынок Xiaomi Mix Fold 3 выйдет с фирменной оболочкой MIUI Fold 14 на основе операционной системы Android 13, оптимизированной для складных смартфонов. В Китае новинка будет стоить от $1,2 тыс.

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Новинка получила гибкий 8-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2K (2160x1916 точек) с частотой обновления 120 Гц и внешний 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2520x1080 точек. Оба дисплея поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10+, а внешний экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Mix Fold 3 построен на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm в версии Leading Version, который сочетается с 12 или 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Смартфон имеет фронтальную камеру 20 Мп и основной модуль с объективом 50 Мп, ультраширокоугольным объективом 12 Мп, телеобъективом 10 Мп и перископным объективом 10 Мп.

Камеры и софт для работы с изображениями созданы совместно с Leica, внешний экран смартфона можно использовать в качестве видоискателя при съемке селфи на основную камеру, а внутренний экран при фотосъемке можно задействовать для просмотра отснятых фото, не закрывая камеру.

Батарея 4800 мАт•ч состоит из двух элементов, поддерживая проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Кроме прочего смартфон оснащен динамиками Harman Kardon и имеет NFC-модуль. Продажи Xiaomi Mix Fold 3 начнутся нынешним летом.

Максим Вершинин