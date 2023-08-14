Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3

Компания Xiaomi представила новое поколение своего складного смартфона — модель Mix Fold 3. На рынок Xiaomi Mix Fold 3 выйдет с фирменной оболочкой MIUI Fold 14 на основе операционной системы Android 13, оптимизированной для складных смартфонов. В Китае новинка будет стоить от $1,2 тыс.

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Новинка получила гибкий 8-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2K (2160x1916 точек) с частотой обновления 120 Гц и внешний 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2520x1080 точек. Оба дисплея поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10+, а внешний экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Mix Fold 3 построен на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm в версии Leading Version, который сочетается с 12 или 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Смартфон имеет фронтальную камеру 20 Мп и основной модуль с объективом 50 Мп, ультраширокоугольным объективом 12 Мп, телеобъективом 10 Мп и перископным объективом 10 Мп.

Камеры и софт для работы с изображениями созданы совместно с Leica, внешний экран смартфона можно использовать в качестве видоискателя при съемке селфи на основную камеру, а внутренний экран при фотосъемке можно задействовать для просмотра отснятых фото, не закрывая камеру.

Батарея 4800 мАт•ч состоит из двух элементов, поддерживая проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Кроме прочего смартфон оснащен динамиками Harman Kardon и имеет NFC-модуль. Продажи Xiaomi Mix Fold 3 начнутся нынешним летом.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...