Министр обороны: Париж выполнил план по подготовке украинских солдат на 2023 год

Украинское наступление требует нового поколения солдат, которых нужно обучать, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он объявил о выполнении поставленной Парижем цели обучить 6 тыс. военных украинских вооруженных сил. Задачу тренировать ВСУ взяли на себя, в том числе Великобритания и США.

«В августе мы достигли цели, которую поставили перед собой на год, обучив 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей»,— заявил господин Лекорню в интервью газете Var-Matin. Он также рассказал о поддержке, которую Париж продолжает оказывать Киеву. «Приведу пример: каждый месяц мы поставляем украинцам запас 155-мм снарядов. Мы также очень активно работаем в направлении “земля-воздух”»,— сообщил министр, имея в виду работу сил противовоздушной обороны. Поддержка, по словам Себастьяна Лекорню, оказывается и на других направлениях, особенно на земле, что позволяет Украине вести наступление.

Тем временем США дали разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16, а также одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Танкозакидательские настроения».

Мария Федотова