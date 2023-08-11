SkyNews: британские спецназовцы подготовили для ВСУ около тысячи морпехов

Британский телеканал SkyNews сообщил, что в ближайшее время на Украину вернется тысяча морских пехотинцев, подготовленных спецназовцами ВС Великобритании. Сами бойцы ВСУ называют тренировки в Британии «крайне интенсивными».

По данным источников SkyNews, в Британии украинские морпехи прошли подготовку по высадке морского десанта с использованием надувных лодок для проведения рейдов на берег. Как ожидается, уже в ближайшее время тренировавшиеся в Британии военные отправятся на передовую и примут участие в контрнаступлении ВСУ. О проведении этого обучающего курса ранее договорились президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.

«Хотя многие из прошедших обучение британскими спецназовцами бойцов уже имеют боевой опыт, большинство из них являются "гражданскими добровольцами", не служившими в армии. Их обучили использованию легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракет Stinger, а также работе с минометами и разведывательными беспилотниками»,— уточняют собеседники британского телеканала.

Один из обучавшихся в Британии украинских морских пехотинцев рассказал журналистам, что курс подготовки был «намного более интенсивным», чем он ожидал. «На протяжении всего пути наши британские инструкторы были рядом с нами, показывая нам, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде,— это будет иметь значение, когда мы вернемся домой в Украину»,— добавил морпех.

Уточняется, что в общей сложности с 2022 года в вооруженных силах Великобритании прошли обучение более 20 тыс. украинских военнослужащих.

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Александр Кислов