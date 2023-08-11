Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

SkyNews: британские спецназовцы подготовили для ВСУ около тысячи морпехов

Британский телеканал SkyNews сообщил, что в ближайшее время на Украину вернется тысяча морских пехотинцев, подготовленных спецназовцами ВС Великобритании. Сами бойцы ВСУ называют тренировки в Британии «крайне интенсивными».

По данным источников SkyNews, в Британии украинские морпехи прошли подготовку по высадке морского десанта с использованием надувных лодок для проведения рейдов на берег. Как ожидается, уже в ближайшее время тренировавшиеся в Британии военные отправятся на передовую и примут участие в контрнаступлении ВСУ. О проведении этого обучающего курса ранее договорились президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.

«Хотя многие из прошедших обучение британскими спецназовцами бойцов уже имеют боевой опыт, большинство из них являются "гражданскими добровольцами", не служившими в армии. Их обучили использованию легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракет Stinger, а также работе с минометами и разведывательными беспилотниками»,— уточняют собеседники британского телеканала.

Один из обучавшихся в Британии украинских морских пехотинцев рассказал журналистам, что курс подготовки был «намного более интенсивным», чем он ожидал. «На протяжении всего пути наши британские инструкторы были рядом с нами, показывая нам, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде,— это будет иметь значение, когда мы вернемся домой в Украину»,— добавил морпех.

Уточняется, что в общей сложности с 2022 года в вооруженных силах Великобритании прошли обучение более 20 тыс. украинских военнослужащих.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...