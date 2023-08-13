«Динамо» обыграл «Балтику» в матче четвертого тура РПЛ

Футболисты московского клуба «Динамо» со счетом 2:0 обыграли калининградский клуб «Балтику» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена».

За «Динамо» голы забили Станислав Бессмертный (55 минута) и Денис Макаров (75 минута). Станиславу Бессмертному 19 лет, он забил первый мяч за основную команду «Динамо» в четвертом матче.

Для вратаря «Динамо» Антона Шунина это уже 100-й матч без пропуска в чемпионатах России. Всего он провел 350 игр за «Динамо». Рекордсмен по числу матчей за «Динамо» — Александр Новиков (395 игр). Он выступал за клуб с 1975 по 1987 год.

У «Динамо» на счету семь очков. Клуб занимает пятое место в рейтинге. «Балтика» с тремя очками на 12-й строчке. 19 августа «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Балтика» в тот же день встретится с екатеринбургским клубом «Урал».

Анастасия Ларина