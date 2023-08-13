Три человека ранены в результате обстрела курского села Волфино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле Глушковского района, в результате которого пострадали три человека. В расположенном в километре от границы селе Волфино зафиксировано десять прилетов со стороны Украины, один из снарядов попал в жилой дом.

Три мирных жителя, по словам господина Старовойта, получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их доставляют в центральную районную больницу. «Им будет оказана вся необходимая помощь, при необходимости их транспортируют в областную больницу»,— пояснил губернатор в Telegram-канале. Он также пообещал помочь с восстановлением пострадавшего жилья.

Ранее сегодня, 13 августа, силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщили в Министерстве обороны, пострадавших и разрушений не было. Три беспилотника также были перехвачены над соседней Белгородской областью.

Курская область, как и другие приграничные субъекты России, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж