Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ

Нападающий парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом. Об этом сообщил пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«После конструктивных и позитивных переговоров между ПСЖ и Килианом Мбаппе перед игрой с "Лорьяном" клуб допустил футболиста до тренировок с основной командой в воскресенье»,— сказано в заявлении, его приводит «Спорт-24».

Ранее Киллиан Мбаппе сообщил ПСЖ, что не собирается продлевать истекающий в 2025 году контракт с клубом. После этого игрок пропустил предсезонное турне в Японию и тренировался отдельно от основного состава команды.

24-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Пятикратный чемпион Франции, троекратный победитель Кубка Франции. Чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «ПСЖ не удержал троих».

Олеся Павленко