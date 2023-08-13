Минстрой намерен сформировать кадровый резерв специалистов в стройотрасли

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует сформировать кадровый резерв из квалифицированных управленцев в строительной отрасли, заявил директор департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя России Алексей Тихомиров.

«Необходимо начать формировать кадровый резерв Минстроя РФ. Квалифицированные управленцы очень сильно нужны. Не только те, кто может правильно и грамотно выполнить задачу, но и те, кто может придумать, как эту задачу оптимизировать и решить ее проще и с наименьшими затратами»,— сказал господин Тихомиров в ходе пленарного заседания «Перспективы развития строительства» в Новосибирске (цитата по ТАСС).

Директор департамента уточнил, что Минстрой планирует разработать концепцию создания резерва. По его словам, ведомство будет расценивать резерв в первую очередь как пул экспертов. Кроме того, отметил господин Тихомиров, очень большая потребность в кадрах наблюдается в присоединенных к РФ субъектах. Третьим аспектом, который должен лечь в основу концепции, является возможность получения стажировок и мастер-классов.

Алексей Тихомиров отметил, что техническая возможность для создания кадрового резерва у Минстроя уже есть благодаря единой цифровой платформе кадрового центра.

По данным исследования сервиса HH.ru, число вакансий в сфере строительства в России выросло на 23% в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Средние зарплаты изменились с 57–126 тыс. руб. до 60–138 тыс. Больше всего российским компаниям нужны инженеры-конструкторы и проектировщики (7,8% вакансий в отрасли), инженеры ПТО (6,9%), машинисты (5,7%), водители и прорабы (5,5%). В феврале в Минстрое говорили, что строительной отрасли не хватает 200 тыс. специалистов.

О нехватке трудовых ресурсов в РФ — в материале «Ъ» «Дефицит кадров повысил разборчивость».

Эрдни Кагалтынов