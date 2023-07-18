Опекун погибшего Далера объяснила, почему несколько месяцев хранила тело ребенка в гараже

Опекун погибшего шестилетнего мальчика из Екатеринбурга Далера Б. Вероника Наумова объяснила, почему несколько месяцев хранила тело ребенка в спортивной сумке в гараже. По данным источника Е1.ru, на допросе у силовиков женщина заявила, что она боялась куда-то идти с сумкой, но и «избавляться» от тела она не хотела, потому что ей было его жалко.

Собеседник издания отметил, что силовики восприняли ее слова со скепсисом, потому что до этого Вероника Наумова «много врала». «Поэтому мало кто верит в ее рассказ. Скорее всего, она ждала, когда тело мальчика полностью разложится и нельзя будет определить, от чего он погиб»,— отметил источник. Он добавил, что если бы прошло еще несколько месяцев, то экспертиза не смогла бы установить, от чего умер мальчик.

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

В отношении Вероники Наумовой было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Следствие считает, что женщина систематически избивала мальчика, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

Сейчас опекун Далера Б. находится под арестом.

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