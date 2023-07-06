Детский сад и опека нарушили инструкции

В рамках расследования уголовного дела, связанного с убийством в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Далера, СКР предъявил обвинения заведующей детским садом, куда он ходил, и специалисту опеки и попечительства. Следствие полагает, что должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. Ранее по обвинению в убийстве ребенка была арестована его опекун.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К месту, где жил убитый мальчик, екатеринбуржцы принесли цветы и игрушки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К месту, где жил убитый мальчик, екатеринбуржцы принесли цветы и игрушки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Информация об исчезновении Далера стала распространяться в Екатеринбурге 26 июня. Была организована масштабная поисковая операция, однако вскоре следователи задержали опекуна мальчика Веронику Наумову и обнаружили тело ребенка в большой сумке в гаражном комплексе. Точная причина смерти устанавливается, предполагается, что мальчик умер в декабре. Вероника Наумова была арестована по обвинению в убийстве малолетнего (ст.105 УК РФ), истязаниях (ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ст.159 УК РФ), так как получала выплаты на Далера, когда ребенок уже был мертв. Ее адвокат подал апелляционную жалобу на ее арест.

Как сообщили в СКР, в рамках расследования были задержаны еще два человека. И.о. заведующего детским садом, куда ходил Далер, предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), а специалисту опеки и попечительства предъявлено обвинение по ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть человека»).

По версии следствия, они знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли другие меры, предписанные их должностными инструкциями.

В четверг, 6 июля, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство СКР о заключении под стражу и.о. заведующей детским садом №546 «Семицветик» Анны Гилевой. Суд принял решение запретить ей определенные действия: на период предварительного расследования уголовного дела ей запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми, а также со свидетелями, за исключением лиц, совместно проживающих с ней. В детском саду №546 отказались от комментариев.

Второй задержанный — ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 (его имя не раскрывается). Ленинский райсуд также запретил ему определенные действия. На звонки в социальной службе не ответили.

«По уголовному делу о должностных преступлениях продолжается выполнение процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и сбору доказательств»,— подчеркнули в СКР.

О «презумпции доверия» опекунам на своем официальном сайте заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Разбираясь в причинах и предпосылках этой трагической истории, удалось установить, что формально органы опеки и попечительства действовали строго в рамках действующего законодательства»,— отметил он. По его словам, «сбой в деятельности органов системы профилактики все же был». «Он вызван как недостатками в организации межведомственного взаимодействия, так и в психологическом аспекте самой надзорной деятельности — проведением политики презумпции доверия многими сотрудниками органов опеки»,— пояснил детский омбудсмен.

По данным СКР, за 2021 год от рук опекунов и усыновителей пострадали 135 несовершеннолетних. Чаще всего это были половые преступления и установленные факты истязаний.

Василиса Алексеева