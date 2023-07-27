Опекуна погибшего шестилетнего Далера переведут из СИЗО для проверки на вменяемость

Опекуна погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Б. Веронику Наумову, находящуюся в СИЗО по обвинению в убийстве ребенка, на месяц переведут в стационар для проверки на вменяемость. Об этом со ссылкой на источник пишет «Комсомольская правда». По данным издания, подобные проверки являются стандартными для преступлений из категории особо тяжких.

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

Во время допроса Вероника Наумова сказала, что мальчик погиб в результате несчастного случая — утонул в ванной, где был наедине с сестрой. По данным СМИ, сестра Далера Б. во время общения со следователями заявила, что опекун избила приемного сына железным рожком для обуви, а впоследствии он скончался. Впрочем, судебно-медицинская экспертиза не смогла определить точную причину смерти мальчика.

В отношении Вероники Наумовой возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Следствие считает, что женщина систематически избивала мальчика, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

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