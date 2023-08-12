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Коммерсантъ FM
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Дембеле перешел из «Барселоны» в ПСЖ

Футболист Усман Дембеле перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщает пресс-служба французского клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2028 года. Стоимость трансфера составила €50,4 млн. Он будет выступать под номером 23.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Дембеле пришел в «Барселону» из «Боруссии» в 2017 году, его переход обошелся в €105 млн. В составе испанского клуба футболист отыграл 185 матчей, в которых забил 40 мячей, а также трижды выиграл чемпионат Испании. В составе сборной Франции становился чемпионом мира.

Лаура Кеффер

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