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Коммерсантъ FM
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Лукашенко: отношения с Евросоюзом терять нельзя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что терять отношения со странами Евросоюза нельзя. В частности, он отметил, что поручил премьер-министру республики Роману Головченко связаться с польской стороной, чтобы возобновить диалог между странами.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Говоря об отношениях Белоруссии с другими странами Александр Лукашенко подчеркнул, что «и с поляками надо разговаривать», поскольку «соседей не выбирают». «Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога»,— добавил он.

По мнению белорусского президента, к нагнетанию ситуации Польшу «подталкивают» США. «Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки — люди неглупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества»,— заявил он.

Польша ранее анонсировала усиление охраны на границе с Белоруссией, а также переброску в приграничные районы дополнительных войск на фоне присутствия в соседнем государстве бойцов российской ЧВК «Вагнер» и усиления нелегальной миграции. Также 1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. Минск обвинения отверг.

Милена Костерева

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