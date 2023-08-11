Пожар на электроподстанции в Калужской области потушили

Пожар на электроподстанции в селе Росва Калужской области потушили. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Предварительной причиной пожара назван удар молнии.

«На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведено из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания — попадание молнии»,— сообщил губернатор в Telegram.

Работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, подключенных к станции, продолжаются. Число оставшихся без электричества населенных пунктов не называется.

Анастасия Ларина