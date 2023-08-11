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Коммерсантъ FM
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В Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня утром, 11 августа, произошло возгорание на электрической подстанции, расположенной в селе Росва. Пострадавших нет. Подключенные к подстанции населенные пункты обесточены.

«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества»,— написал господин Шапша в Telegram.

Как уточнил губернатор Калужской области, в настоящее время аварийные службы принимают необходимые меры для ликвидации очага возгорания и восстановления энергоснабжения населенных пунктов. Причины возгорания, по его словам, уточняются.

Милена Костерева

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