В Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня утром, 11 августа, произошло возгорание на электрической подстанции, расположенной в селе Росва. Пострадавших нет. Подключенные к подстанции населенные пункты обесточены.

«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества»,— написал господин Шапша в Telegram.

Как уточнил губернатор Калужской области, в настоящее время аварийные службы принимают необходимые меры для ликвидации очага возгорания и восстановления энергоснабжения населенных пунктов. Причины возгорания, по его словам, уточняются.

Милена Костерева