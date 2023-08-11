В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с. В Подмосковье также ожидается гроза, сказано на сайте Гидрометцентра. Предупреждение в Москве и области действует до 21:00 11 августа.

По прогнозу синоптиков, в столице будет 27–29°C (в Подмосковье — 25–30°C), переменная облачность, местами кратковременный дождь. Завтра, 12 августа, температура в Москве будет на уровне 23–25°C (в Подмосковье — до 21–26°C), также будет облачно с дождем, местами гроза.

В конце прошлого месяца в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, 26 июля в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце XIX, в 1894 году. Из-за ливня в столице затопило несколько торговых центров.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Москву рекордно залило».

Лаура Кеффер