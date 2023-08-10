Офис Зеленского нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны страны Алексею Резникову. Среди кандидатов на пост главы Минобороны — вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей и промышленности Александр Камышин, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в органах власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel, Reuters Фото: Kacper Pempel, Reuters

Отмечается, что с двумя кандидатами уже проводились беседы о возможном назначении на должность министра обороны. Сам господин Резников не против стать послом в Великобритании, но рассматривается ли такая возможность — неизвестно, передает издание.

Ранее о том, что действующий министр обороны Украины может стать послом в Соединенном Королевстве, говорил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, администрация украинского президента уже консультировалась с британской стороной по этому вопросу и получила положительный ответ.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. На этом фоне в отставку подал отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ замминистра Вячеслав Шаповалов. Вслед за ним полномочия сложили замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях.

Тогда же появились сообщения о возможной отставке Алексея Резникова. Утверждалось, что главой Минобороны будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. А самого господина Резникова переведут на должность министра стратегических отраслей промышленности.

Эрдни Кагалтынов