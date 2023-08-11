Цена вопроса

После пандемии покупательское поведение сильно изменилось: скачкообразный рост дистанционной торговли привел к появлению новых упаковочных решений. Рассмотрим самый массовый сегмент, занимающий более 50% всего целлюлозно-бумажного производства,— тарные картоны, коробки из которого мы видим везде вокруг нас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Кондратьев

Фото: Из личного архива Денис Кондратьев

Фото: Из личного архива

По нашим данным, в 2022 году российские предприятия произвели около 5 млн тонн тарных картонов. При этом собственные потребности внутреннего рынка не превышают 4 млн тонн, следовательно, мы говорим об 1 млн тонн продукции, требующей сбыта вне страны. Мировой логистический кризис и отказ европейских компаний от закупки российских товаров привели производителей к необходимости поиска новых маршрутов и покупателей.

При этом запланированный многими компаниями запуск мощностей по производству тарных картонов усиливает перепроизводство: в 2023–2025 годах только в РФ вводится в строй около 2 млн тонн новых мощностей. Надежды на то, что проблема профицита как-то «сама рассосется», становятся несбыточными.

Китай выглядит наиболее очевидным решением для переориентации экспорта, но рынок макулатурных тарных картонов там самодостаточен — производство превышает спрос. При этом спрос там растет со скоростью около 10% в год, а это ни много ни мало около 5 млн тонн. Потенциал для увеличения российского экспорта есть, но, во-первых, одномоментный рост поставок со всех комбинатов приведет к переизбытку предложения и, следовательно, к падению цен. Во-вторых, покупатели более придирчиво начинают относиться к качеству, а в недавнем прошлом были примеры рекламаций со стороны китайских гофровиков, причем как на целлюлозные, так и на макулатурные сорта. Можно сказать, что китайский рынок спасет производителей лишь качественных продуктов.

В этой ситуации продолжение существующей модели бизнеса вряд ли позволит решить проблему перепроизводства, которая в последние полтора года держит цены на гофропродукцию в России на неизменном уровне. Наличие избыточного сырья требует создания новых продуктов. В рамках внедряемой в России расширенной ответственности производителей (РОП) пластик вытесняется бумагой, следовательно, появляется потребность в новых упаковочных решениях. Российский бумажный рынок еще очень далек от насыщения — потребление должно вырасти как минимум в два раза, чтобы выйти на сопоставимый с развитыми странами уровень. При этом сейчас в структуре отрасли есть продуктовый перекос: имеет место перепроизводство газетной, мешочной и тарной бумаги при дефиците ламинированных и мелованных бумаг и картонов.

Опыт некоторых стран, например Японии, показывает расширение ассортимента небольших бумагоделательных компаний, производящих индивидуальную, персонифицированную упаковку. Избыток сырья может привести к росту импортозамещения, а сегодняшний дефицит бумаг, обладающих высокой маржинальностью, может быть покрыт на существующих предприятиях. Продукция с лучшими потребительскими характеристиками приносит производителю не только гарантии сбыта, но и дополнительную прибыль за счет более высокой цены. Формирование новых потребительских ниш и продуктов на внутреннем рынке, в том числе на фоне внедрения РОП, даст предприятиям ЦБП возможность дополнительно продавать на внутреннем рынке более 2 млн тонн бумаг и картонов.

Денис Кондратьев, гендиректор аналитического агентства «Центр системных решений»